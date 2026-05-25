Фильм Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»

1970-е. Мексиканский моряк Виталь Альсар задался целью показать, что ничто так не сближает людей как общая авантюра. Собрав двенадцать юношей со всего света, заручившись поддержкой разных бизнесменов и благословением Сальвадора Дали, Альсар построил три плота, на которых его команда должна была пройти из Эквадора в Австралию.

