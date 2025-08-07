Расплата (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Расплата» — зубодробительный вестерн 2002 года, наполненный духом Дикого Запада с его выжженными пустынными пейзажами и жесткими неукротимыми характерами. Сюжет стремительно мчит вперед, сочетая ожесточенные схватки и драматичные повороты.
Бродячий одинокий ковбой Люк странствует по пыльным городкам Дикого Запада, выслеживая коварного бандита Джона Бонэма, похитившего его младшую сестру. Изнурительный путь главного героя пролегает через шумные салуны и темные бордели, где он неутомимо ищет следы пропавшей. Жестокие столкновения с головорезами и случайные встречи с местными подозрительными жителями усложняют рискованную миссию. Люк невольно ввязывается в опасную смертельную игру, и каждый неверный шаг приближает его к желанной цели или к неминуемой гибели...
«Расплата» — фильм, что оживляет эпоху, в которой моральные компромиссы стали повседневностью, а револьвер — главным аргументом любого спора.
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джейсон
Рейнс-Родригез
- РКАктёр
Ричи
Копенхейвер
- СКАктриса
Стэйси
Каннингэм
- КСАктёр
Кент
Смит
- ШТАктриса
Шиу
Тонг Ли
- АВАктёр
Алан
Вассерман
- КДАктриса
Ким
Джексон
- ШЛАктриса
Шерил
Лосон
- ДРАктёр
Джейсон
Рейнс-Родригез
- КДАктёр
Крэйг
Дэвис
- МРАктёр
Марк
Родригез
- ДРСценарист
Джейсон
Рейнс-Родригез
- ШГПродюсер
Шерил
Гэй Рэмбо
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Кук
- ДРПродюсер
Джейсон
Рейнс-Родригез
- КЛПродюсер
Кэтрин
Л. Бучер
- КЛХудожница
Кэтрин
Л. Бучер
- ВДМонтажёр
Винс
Ди Меглио
- ДРМонтажёр
Джейсон
Рейнс-Родригез
- ДККомпозитор
Джо
Канниццаро