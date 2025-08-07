Расплата
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Расплата (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Reckoning
Драма18+

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О фильме

Фильм «Расплата» — зубодробительный вестерн 2002 года, наполненный духом Дикого Запада с его выжженными пустынными пейзажами и жесткими неукротимыми характерами. Сюжет стремительно мчит вперед, сочетая ожесточенные схватки и драматичные повороты.

Бродячий одинокий ковбой Люк странствует по пыльным городкам Дикого Запада, выслеживая коварного бандита Джона Бонэма, похитившего его младшую сестру. Изнурительный путь главного героя пролегает через шумные салуны и темные бордели, где он неутомимо ищет следы пропавшей. Жестокие столкновения с головорезами и случайные встречи с местными подозрительными жителями усложняют рискованную миссию. Люк невольно ввязывается в опасную смертельную игру, и каждый неверный шаг приближает его к желанной цели или к неминуемой гибели...

«Расплата» — фильм, что оживляет эпоху, в которой моральные компромиссы стали повседневностью, а револьвер — главным аргументом любого спора.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»