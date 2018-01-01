Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»
Режиссёры
Актёры
АктёрTough Guy
Стив УилкоксSteve Wilcox
АктрисаTeenage Girl
Лиза Робин КеллиLisa Robin Kelly
АктёрTom "Gully" Gullerman
Маршалл БеллMarshall Bell
АктрисаRose Gullerman
Джоан СеверансJoan Severance
АктёрOscar Bonsetter
Си Томас ХауэллC. Thomas Howell
АктрисаJim's Wife
Денис БессеттDenise Bessette
АктёрMarcus Jackson
Джон Тоулс-БейJohn Toles-Bey
АктёрJim Koval
Дэвид Энтони ХиггинсDavid Anthony Higgins
АктёрMac
Р.Г. АрмстронгR.G. Armstrong
АктёрAl Keegan