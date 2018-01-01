Wink
Расплата
Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»

Режиссёры

Энтони Хикокс

Anthony Hickox
Режиссёр

Актёры

Стив Уилкокс

Steve Wilcox
АктёрTough Guy
Лиза Робин Келли

Lisa Robin Kelly
АктрисаTeenage Girl
Маршалл Белл

Marshall Bell
АктёрTom "Gully" Gullerman
Джоан Северанс

Joan Severance
АктрисаRose Gullerman
Си Томас Хауэлл

C. Thomas Howell
АктёрOscar Bonsetter
Денис Бессетт

Denise Bessette
АктрисаJim's Wife
Джон Тоулс-Бей

John Toles-Bey
АктёрMarcus Jackson
Дэвид Энтони Хиггинс

David Anthony Higgins
АктёрJim Koval
Р.Г. Армстронг

R.G. Armstrong
АктёрMac
Ричард Берджи

Richard Burgi
АктёрAl Keegan

Сценаристы

Сэм Бернард

Sam Bernard
Сценарист

Продюсеры

Роберт Л. Леви

Robert L. Levy
Продюсер
Питер Абрамс

Peter Abrams
Продюсер
Дж.П. Герин

J.P. Guerin
Продюсер

Художники

Крис Энтони Миллер

Chris Anthony Miller
Художник
Кэри Мейер

Carey Meyer
Художник
Стюарт Блатт

Stuart Blatt
Художник

Композиторы

Энтони Маринелли

Anthony Marinelli
Композитор