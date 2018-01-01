Расплата
Wink
Фильмы
Расплата

Расплата (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Payback
Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Оказавшись за решёткой после попытки ограбления магазина, Оскар знакомится со старым зеком Маком и узнаёт, что на воле у того припрятано солидное состояние. Садист-надзиратель Гелли пытается вытрясти из Мака информацию о местонахождении награбленного, но тот не выдаёт секрета. Несговорчивость приводит к тому, что во время очередного допроса Мак получает увечья, не сопоставимые с жизнью.

Перед смертью Мак всё-таки успевает поведать Оскару о карте, ведущей к спрятанным деньгам, но предварительно берёт с него обещание отомстить Гелли за свою гибель.

Расплата смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Расплата»