Расплата (фильм, 1994) смотреть онлайн

Оказавшись за решёткой после попытки ограбления магазина, Оскар знакомится со старым зеком Маком и узнаёт, что на воле у того припрятано солидное состояние. Садист-надзиратель Гелли пытается вытрясти из Мака информацию о местонахождении награбленного, но тот не выдаёт секрета. Несговорчивость приводит к тому, что во время очередного допроса Мак получает увечья, не сопоставимые с жизнью.



Перед смертью Мак всё-таки успевает поведать Оскару о карте, ведущей к спрятанным деньгам, но предварительно берёт с него обещание отомстить Гелли за свою гибель.



