Расплата (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Payback
Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Оказавшись за решёткой после попытки ограбления магазина, Оскар знакомится со старым зеком Маком и узнаёт, что на воле у того припрятано солидное состояние. Садист-надзиратель Гелли пытается вытрясти из Мака информацию о местонахождении награбленного, но тот не выдаёт секрета. Несговорчивость приводит к тому, что во время очередного допроса Мак получает увечья, не сопоставимые с жизнью.
Перед смертью Мак всё-таки успевает поведать Оскару о карте, ведущей к спрятанным деньгам, но предварительно берёт с него обещание отомстить Гелли за свою гибель.
Рейтинг
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хикокс
- СУАктёр
Стив
Уилкокс
- ЛРАктриса
Лиза
Робин Келли
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ДСАктриса
Джоан
Северанс
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- ДБАктриса
Денис
Бессетт
- ДТАктёр
Джон
Тоулс-Бей
- ДЭАктёр
Дэвид
Энтони Хиггинс
- РААктёр
Р.Г.
Армстронг
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- СБСценарист
Сэм
Бернард
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- Продюсер
Питер
Абрамс
- ДГПродюсер
Дж.П.
Герин
- КЭХудожник
Крис
Энтони Миллер
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- СБХудожник
Стюарт
Блатт
- ЭМКомпозитор
Энтони
Маринелли