Расплата (фильм, 1990) смотреть онлайн

Фильм«Расплата»—бодрый экшен 1990 года омести, страсти иискуплении. Набитый опасными трюками боевик круто замешан наадреналине иконфликтах суровых мужчин, но не лишен и романтики.



Клинтон Джонс сбегает изтюрьмы, где сидел зааферы снаркотиками. Его цель—выследить убийц брата ивернуть пропавшие миллионы. Пока главный герой прячется втихой деревушке, работая удоброго механика, онуспевает влюбиться вместную девушку. Это очень ненравится еепарню ипривлекает внимание местного шерифа. Когда прошлое догоняет Клинтона, его затягивает вопасную схватку скриминальными воротилами, ашансы нареализацию задуманного плана тают наглазах…



«Расплата»—фильм, вкотором борьба засправедливость идет рука обруку счеловеческими страстями. Яростный экшен с душой мелодрамы держит втонусе, акаскадерский драйв добавляет огня.

