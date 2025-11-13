Радуга (фильм, 1995) смотреть онлайн

Радуга
1995, Rainbow
Фэнтези, Комедия0+

10-летний Майк, внук волшебника-любителя Фрэнка, с помощью компьютера «вычисляет» то самое место, где новая радуга должна коснуться земли и вместе с друзьями отправляется в самое невероятное приключение, о котором мечтает каждый ребенок.

Ребята отправляются в волшебное калейдоскопическое путешествие сквозь небеса верхом на разноцветной дуге и приземляются через 2 часа на другом побережье США. Но вскоре все на Земле становится как-то не так: мир начал постепенно обесцвечиваться, температура - подниматься, люди - раздражаться и мрачнеть.

Дело в том, что один из ребят прихватил кусочки золота, которые дают радуге энергию, и радуга перестала дарить Земле свои цвета. А если планета потеряет зеленый цвет - растения погибнут и нечем станет дышать. У детей лишь несколько часов на то, чтобы разыскать золото и вернуть его в ближайшую радугу.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

