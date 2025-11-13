Радуга (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
10-летний Майк, внук волшебника-любителя Фрэнка, с помощью компьютера «вычисляет» то самое место, где новая радуга должна коснуться земли и вместе с друзьями отправляется в самое невероятное приключение, о котором мечтает каждый ребенок.
Ребята отправляются в волшебное калейдоскопическое путешествие сквозь небеса верхом на разноцветной дуге и приземляются через 2 часа на другом побережье США. Но вскоре все на Земле становится как-то не так: мир начал постепенно обесцвечиваться, температура - подниматься, люди - раздражаться и мрачнеть.
Дело в том, что один из ребят прихватил кусочки золота, которые дают радуге энергию, и радуга перестала дарить Земле свои цвета. А если планета потеряет зеленый цвет - растения погибнут и нечем станет дышать. У детей лишь несколько часов на то, чтобы разыскать золото и вернуть его в ближайшую радугу.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Фэнтези
Рейтинг
- БХРежиссёр
Боб
Хоскинс
- ВЛАктёр
Вилли
Лэвендел
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- ДФАктёр
Джек
Фишер
- Актёр
Джейкоб
Тирни
- ТФАктриса
Терри
Финн
- НДАктёр
Норрис
Доминге
- БГАктриса
Бабс
Гадбуа
- СГАктриса
Сьюзэн
Гловер
- ЛДАктёр
Ларри
Дэй
- ДГАктриса
Джейн
Гилкрист
- ГБАктёр
Гриффит
Брюэр
- ЛБАктриса
Лиза
Бронвин Мур
- БМАктриса
Бонни
Мак
- ГЛАктёр
Гилберт
Лароуз мл.
- ГМАктёр
Гордон
Мастен
- ДШАктёр
Джонатан
Шуман
- СРАктёр
Сол
Рубинек
- ДУАктриса
Джессика
Уэлш
- ДМАктриса
Джессика
МакКензи
- ОКАктриса
Отем
Келли
- КМАктёр
Кент
МакКвейд
- ЛААктёр
Лейф
Андерсон
- ВСАктёр
Вик
Сахай
- ТСАктёр
Тодд
Сэндлер
- ДБАктёр
Даниэль
Брошу
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- ДУАктёр
Дэна
Уильямс
- ХШАктёр
Ховард
Шварц
- УХАктёр
Уолли
Хай
- ВМАктриса
Вера
Миллер
- БТАктриса
Бриджид
Тирни
- ПМАктёр
Пэт
Миллер
- РЖАктёр
Ричард
Жютра
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ЭХАктёр
Эрик
Хансен
- СААктриса
Сьюзэн
Алмгрен
- МКАктёр
Марк
Камачо
- КРАктриса
Клер
Райли
- БМАктриса
Бронуэн
Мэнтел
- ИЛАктёр
Ив
Ланглуа
- РБАктриса
Розали
Боа
- РССценарист
Роберт
Сидауэй
- НКПродюсер
Николас
Клермон
- РСПродюсер
Роберт
Сидауэй
- РЛМонтажёр
Рэй
Лавджой
- ФФОператор
Фредди
Фрэнсис