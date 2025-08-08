Радио (фильм, 2013) смотреть онлайн

Драма «Радио» — фильм о молодой индийской девушке, вынужденной принимать сложные решения. Кино затрагивает темы семейного долга, морального выбора и столкновения с суровой реальностью.



Прия, отправившись в город по настоянию отца, чтобы заработать деньги для семьи, устраивается в ювелирный магазин. Ее коллега Швета предлагает ей жить в своей роскошной квартире. Швета знакомит Прию с Ману, называя его другом, но тот утверждает, что их связывает бизнес. Узнав правду о деятельности Шветы, Прия решает уйти. Столкнувшись с угрозой для жизни своих близких, она оказывается перед сложным выбором и делает отчаянный шаг…



Фильм «Радио» с неподдельной эмоциональностью показывает борьбу за семью и ценность моральных принципов в трудных обстоятельствах.

