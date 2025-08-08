Радио (фильм, 2005) смотреть онлайн

Короткометражная драма «Радио» — фильм канадского режиссера Патрика Буавена, которого киноманы знают как экспериментатора и визионера, чьи работы напоминают картины Терри Гиллиама.



Том работает ночным санитаром в больнице, и в его обязанности входит такая рутина, как утилизация отходов и уборка помещений. Чтобы хоть как-то себя развлечь и не страдать от того, что коллеги его не замечают, мужчина все время ходит в наушниках. Когда у Тома ломается плеер, он приносит на работу радиоприемник, и спустя некоторое время начинает творить странные вещи. То пустится танцевать посреди операционной, то затеет флирт с медсестрой. Кажется, винить или благодарить за изменения в жизни ему стоит одного диктора…



Фильм «Радио», смотреть который можно как зарисовку об одиночестве, отличается атмосферностью и хорошими для короткого метра ритмом и структурой.

