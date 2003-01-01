Радио (фильм, 2003) смотреть онлайн

Американская глубинка середины прошлого века… Умственно отсталый паренёк по прозвищу Радио является объектом насмешек всего городка. Однако, тренер местной футбольной команды берёт Радио под свою опеку, и это меняет жизнь всего города...



