Wink
Фильмы
Работа
Актёры и съёмочная группа фильма «Работа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Работа»

Режиссёры

Кристиан Гёрлиц

Кристиан Гёрлиц

Christian Görlitz
Режиссёр

Актёры

Марта Джоанна Стася Хрущински

Марта Джоанна Стася Хрущински

Marta Joanna Stasia Chruscinski
АктрисаRussische Kellnerin
Ванесса Редгрейв

Ванесса Редгрейв

Vanessa Redgrave
АктрисаHannah Silbergrau
Анна Фишер

Анна Фишер

Anna Fischer
АктрисаJunges Taximädchen
Каилас Махадеван

Каилас Махадеван

Kailas Mahadevan
АктёрFahrgast Schlachthof
Фолькер Михаловски

Фолькер Михаловски

Volker Zack
АктёрAddie
Джудит Штайнхойзер

Джудит Штайнхойзер

Judith Steinhäuser
АктрисаRaisa Gnedenko
Ангелика Герсдорф

Ангелика Герсдорф

Angelika Gersdorf
АктрисаKundin
Мартин Брамбах

Мартин Брамбах

Martin Brambach
АктёрBollinger
Виктория Малекторович

Виктория Малекторович

АктрисаVictorija
Максим Мехмет

Максим Мехмет

Maxim Mehmet
АктёрAzad Mem

Сценаристы

Ирен Дише

Ирен Дише

Irene Dische
Сценарист
Кристиан Гёрлиц

Кристиан Гёрлиц

Christian Görlitz
Сценарист

Продюсеры

Сюзанна Фрейер

Сюзанна Фрейер

Susanne Freyer
Продюсер
Томми Кропелс

Томми Кропелс

Tommy Kroepels
Продюсер

Художники

Сюзанна Платц

Сюзанна Платц

Susanne Platz
Художница
Кристиан Эйзель

Кристиан Эйзель

Christian Eisele
Художник

Монтажёры

Ангела Типпель

Ангела Типпель

Angela Tippel
Монтажёр
Клаус Дубенхофер

Клаус Дубенхофер

Klaus Dudenhöfer
Монтажёр

Композиторы

Штефан Вилл

Штефан Вилл

Stefan Will
Композитор