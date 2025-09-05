Работа (фильм, 2008) смотреть онлайн

Работа
Работа (фильм, 2008)

2008, Ein Job
Драма, Комедия18+

О фильме

Викторию, киллершу из Украины, русско-немецкая мафия отправляет в Гамбург для выполнения «задания» – тройного убийства. Но за ней следуют сочувствующий ей Азад Мем, курд, нелегально проживающий в Германии, и его пожилая соседка-радикалка Ханна Зильберграу.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Работа»