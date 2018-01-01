Wink
Работа
Актёры и съёмочная группа фильма «Работа»

Режиссёры

Рено Дюже

Renaud Dujet
Режиссёр

Актёры

Соул Франсуа

Soul François
Актёр
Рено Бенуа

Renaud Benoit
Актёр
Коман Кристоф

Koman Christophe
Актёр
Каролин Дюсе

Caroline Ducey
Актриса
Франсуа Делев

François Delaive
Актёр
Хавю Патрик

Chaveau Patrick
Актёр
Серж Дюпуа

Serge Dupuy
Актёр
Жан-Марк Карчи

Jean-Marc Karchi
Актёр
Тони Готье

Tony Gaultier
Актёр

Сценаристы

Рено Дюже

Renaud Dujet
Сценарист

Продюсеры

Рено Кулон

Renaud Coulon
Продюсер
Клеман Пиньял

Clément Pignal
Продюсер

Монтажёры

Скотт Шнайдер

Scott Schneider
Монтажёр

Композиторы

Эрик Сервера

Eric Cervera
Композитор