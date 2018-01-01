Работа (фильм, 1984) смотреть онлайн

О фильме
Жизнь одинокой девушки, живущей на изолированной, окутанной туманом ферме, меняется с появлением незнакомца.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрДрама
Рейтинг
- ВУРежиссёр
Винсент
Уорд
- БКАктёр
Билл
Керр
- БМАктёр
Боб
Моррисон
- СТАктриса
Сноу
Тернер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уиттен
- ЛГАктёр
Ллойд
Гранди
- ПСАктриса
Пенелопа
Стюарт
- ФКАктриса
Фиона
Кэй
- АСАктёр
Артур
Саттон
- БЛАктёр
Билл
Лидди
- ГШАктёр
Гордон
Шилдс
- ФЛСценарист
Фиона
Линдсэй
- ВУСценарист
Винсент
Уорд
- ГТСценарист
Грэм
Тетли
- ГХПродюсер
Гари
Хэннем
- ПДПродюсер
Пьерс
Дейвис
- ДМПродюсер
Джон
Мэйнард
- ГДХудожница
Гленис
Джексон
- КХХудожник
Кай
Хоукинс
- СРМонтажёр
Саймон
Рис
- ДБКомпозитор
Джек
Боди