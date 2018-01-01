Wink
Q: Загадка женщины
Актёры и съёмочная группа фильма «Q: Загадка женщины»

Режиссёры

Лоран Буник

Laurent Bouhnik
Режиссёр

Актёры

Дебора Реви

Déborah Révy
Актриса
Хелен Зиммер

Hélène Zimmer
Актриса
Гоуэн Диди

Gowan Didi
Актёр
Джонни Амаро

Johnny Amaro
Актёр
Жоан Либеро

Johan Libéreau
Актёр
Жан-Франсуа Галлот

Jean-François Gallotte
Актёр
Брайс Форнье

Brice Fournier
Актёр
Кристель Бенуа

Christelle Benoit
Актриса
Фабьен Ара

Fabien Ara
Актёр
Марго Ортематт

Margot Heurtematte
Актриса
Ноэми Леру-Касобон

Noémie Leroux-Cazaubon
Актриса
Аурелия Арто

Aurélia Arto
Актриса
Кристин Мартин

Christine Martin
Актриса
Лизе Кервердо

Lise Kerverdo
Актриса
Бернард Вернь

Bernard Vergne
Актёр
Дезире Сиганек

Désirée Cyganek
Актриса
Люди Букен

Ludi Boeken
Актёр
Паскаль Юделевич

Pascal Judelewicz
Актёр
Лоранс Гормезано

Laurence Gormezano
Актриса
Мишель Гондуэн

Mick Gondouin
Актёр
Винсент Джили

Vincent Gili
Актёр

Сценаристы

Лоран Буник

Laurent Bouhnik
Сценарист

Продюсеры

Люди Букен

Ludi Boeken
Продюсер
Паскаль Юделевич

Pascal Judelewicz
Продюсер
Лоран Буник

Laurent Bouhnik
Продюсер

Операторы

Доминик Колен

Dominique Colin
Оператор

Композиторы

Эрнест Сэйнт Лорен

Ernest Saint Laurent
Композитор