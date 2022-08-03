Пылающие мертвецы
Wink
Фильмы
Пылающие мертвецы

Пылающие мертвецы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Burning Dead
Ужасы, Фэнтези82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шериф по прозвищу Ночной Волк, должен спасти одинокую семью от надвигающегося извержения вулкана, одновременно отбивая орду заполненных лавой зомби, приведенных в чувство проклятыми горами.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

2.4 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пылающие мертвецы»