Пылающие мертвецы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Burning Dead
Ужасы, Фэнтези82 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
2.4 КиноПоиск
2.4 IMDb
- РПРежиссёр
Рене
Перез
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ТДАктёр
Томас
Дауни
- НКАктриса
Николь
Камминс
- КНАктёр
Кевин
Норман
- РФАктёр
Роберт
Ф. Лайонс
- КТАктёр
Кайл
Т. Хеффнер
- ТНАктёр
Том
Нэйджел
- ДЛАктриса
Дженни
Лин
- ДАСценарист
Джейсон
Анкона
- ДМСценарист
Джефф
Миллер
- ДАПродюсер
Джейсон
Анкона
- ДМПродюсер
Джефф
Миллер
- МСПродюсер
Марк
Сайкс
- ШМХудожник
Шеннон
Мари Соседа
- РПМонтажёр
Рене
Перез
- РПОператор
Рене
Перез
- МЛКомпозитор
Мэл
Льюис