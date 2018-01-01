Wink
Фильмы
Пятьдесят к одному
Актёры и съёмочная группа фильма «Пятьдесят к одному»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятьдесят к одному»

Режиссёры

Джим Уилсон

Джим Уилсон

Jim Wilson
Режиссёр

Актёры

Скит Ульрих

Скит Ульрих

Skeet Ulrich
АктёрChip Woolley
Кристиан Кейн

Кристиан Кейн

Christian Kane
АктёрMark Allen
Уильям Дивэйн

Уильям Дивэйн

William Devane
АктёрLeonard Doc Blach
Мэдлин Дойч

Мэдлин Дойч

Madelyn Deutch
АктрисаAlex
Тодд Лоу

Тодд Лоу

Todd Lowe
Актёр
Дэвид Эткинсон

Дэвид Эткинсон

David Atkinson
АктёрBill Woolley
Кэлвин Борел

Кэлвин Борел

Calvin Borel
Актёр
Брюс Экелман

Брюс Экелман

Bruce Eckelman
Актёр
Хьюго Перез

Хьюго Перез

Hugo Perez
АктёрMiguel
Элой Касадос

Элой Касадос

Eloy Casados
АктёрCharlie Figueroa

Сценаристы

Джим Уилсон

Джим Уилсон

Jim Wilson
Сценарист

Продюсеры

Джим Уилсон

Джим Уилсон

Jim Wilson
Продюсер

Художники

Лали Пур

Лали Пур

Lahly Poore
Художница
Венди Озолс-Барнс

Венди Озолс-Барнс

Wendy Ozols-Barnes
Художница

Операторы

Тим Зурштедт

Тим Зурштедт

Tim Suhrstedt
Оператор

Композиторы

Уильям Росс

Уильям Росс

William Ross
Композитор