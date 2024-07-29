Сюжет фильма основан на истории мальчика Ромки Бегункова с непростым характером, у которого отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Один только верный друг – маленькая собака по кличке Плут, живёт вместе с Ромой в приемной семье Ряхиных. Невыносимо тяжелая, и порой очень жестокая жизнь в этом доме, заставляет Рому пойти на крайнюю меру, сбежать, спасая свою жизнь и жизнь верной собаки Плута. Сбежав из «дома», Рома совершенно случайно попадает в воинскую часть, в самый разгар боевых учений. Армейские будни и строгий распорядок дня, оказались для Ромки, сложным испытанием. Знакомство, а в последствие и дружба с дочерью командира полка, Светой, пробуждают в мальчике, незнакомые ему чувства.



А тем временем бывший следователь Пушкарев, путем шантажа, заставляет приемного отца мальчика Ряхина и его брата Вируса пойти на преступление. Их план по проникновению в воинскую часть, и кражи электронной мины проходят на очень профессиональном уровне, и набирает обороты…

