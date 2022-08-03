Путешествие из Парижа
Wink
Фильмы
Путешествие из Парижа

Путешествие из Парижа (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Paris-Willouby
Драма, Комедия79 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гилби Лакур — типичная современная семья: папа, мама, брат, сестра, сводная сестра и сводный дядя живут душа в душу в те редкие моменты, когда не выясняют отношения. Однако ничего так не сближает, как известие о наследстве. Семейство отправляется в фургоне навстречу заветному завещанию...

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb