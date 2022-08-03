Путешествие из Парижа (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Paris-Willouby
Драма, Комедия79 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Гилби Лакур — типичная современная семья: папа, мама, брат, сестра, сводная сестра и сводный дядя живут душа в душу в те редкие моменты, когда не выясняют отношения. Однако ничего так не сближает, как известие о наследстве. Семейство отправляется в фургоне навстречу заветному завещанию...
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АДРежиссёр
Артур
Делер
- КРРежиссёр
Квентин
Рейно
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- СДАктёр
Стефан
Де Гродт
- Актёр
Алекс
Лютц
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- СФАктёр
Солаль
Форте
- АОАктриса
Аминте
Одиар
- ГМАктёр
Ги
Маршан
- ДХАктёр
Дэниэл
Ханссенс
- ДДАктриса
Дженнифер
Декер
- АДСценарист
Артур
Делер
- КРСценарист
Квентин
Рейно
- БКСценарист
Байа
Касми
- КРПродюсер
Ксавье
Риго
- МРПродюсер
Марк-Антуан
Робер
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи