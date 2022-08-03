Путешествие Гектора в поисках счастья (фильм, 2014) смотреть онлайн

Драматическая комедия от режиссера «Интуиции» Питера Челсома «Путешествие Гектора в поисках счастья» – это отличное психотерапевтическое кино, с помощью которого онлайн и совершенно бесплатно можно избавиться от уныния и депрессии.



У лондонского психоаналитика Гектора (Саймон Пегг) высокооплачиваемая работа, стильная квартира, модный гардероб и красивая подружка (Розамунд Пайк) – казалось бы, живи да радуйся, но герой однажды начинает сомневаться, есть ли у него настоящее счастье. Более того, он осознает, что из-за собственной ангедонии не может сделать счастливее своих пациентов. Ну а когда один из них предсказывает Гектору дальнюю дорожку, психолог понимает, что лучшее лекарство для него самого – в одиночку сорваться из стрессового мегаполиса и отправиться в путешествие с остановками в Китае, Африке и Америке. В дороге ему встретятся такие колоритные персонажи, как пресыщенный банкир (Стеллан Скарсгард), несчастный наркобарон (Жан Рено) и профессор психиатрии (Кристофер Пламмер), разработавший методику определения счастья по биотокам мозга. Благодаря этим знакомствам герою удастся понять себя и принять единственно верное решение, способное сделать его счастливым. Как именно поступит психоаналитик, вы узнаете, посмотрев драмеди «Путешествие Гектора в поисках счастья» онлайн и в хорошем качестве.

