Путешествие Гектора в поисках счастья (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Драматическая комедия от режиссера «Интуиции» Питера Челсома «Путешествие Гектора в поисках счастья» – это отличное психотерапевтическое кино, с помощью которого онлайн и совершенно бесплатно можно избавиться от уныния и депрессии.
У лондонского психоаналитика Гектора (Саймон Пегг) высокооплачиваемая работа, стильная квартира, модный гардероб и красивая подружка (Розамунд Пайк) – казалось бы, живи да радуйся, но герой однажды начинает сомневаться, есть ли у него настоящее счастье. Более того, он осознает, что из-за собственной ангедонии не может сделать счастливее своих пациентов. Ну а когда один из них предсказывает Гектору дальнюю дорожку, психолог понимает, что лучшее лекарство для него самого – в одиночку сорваться из стрессового мегаполиса и отправиться в путешествие с остановками в Китае, Африке и Америке. В дороге ему встретятся такие колоритные персонажи, как пресыщенный банкир (Стеллан Скарсгард), несчастный наркобарон (Жан Рено) и профессор психиатрии (Кристофер Пламмер), разработавший методику определения счастья по биотокам мозга. Благодаря этим знакомствам герою удастся понять себя и принять единственно верное решение, способное сделать его счастливым. Как именно поступит психоаналитик, вы узнаете, посмотрев драмеди «Путешествие Гектора в поисках счастья» онлайн и в хорошем качестве.
СтранаЮАР, США, Канада, Великобритания, Германия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Челсом
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актриса
Трейси
Энн Оберман
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Барри
Атсма
- Актриса
Мин
Чжао
- МфСценарист
Мария
фон Геланд
- Сценарист
Питер
Челсом
- ТЛСценарист
Тинкер
Линдсэй
- ФЛСценарист
Франсуа
Лелор
- КХПродюсер
Кристин
Хеблер
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- ДУХудожник
Джеймс
Уилкок
- КБОператор
Коля
Брандт
- ДМКомпозитор
Дэн
Мэнгэн
- ДЗКомпозитор
Джесси
Зубот