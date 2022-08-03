Пусть ветер унесет мои слова…
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Пусть ветер унесет мои слова…

Пусть ветер унесет мои слова… (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Пусть ветер унесет мои слова…
Драма, Короткометражка40 мин18+

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О фильме

Когда одолевают темные силы, случается самое страшное. Даже мать может проклясть своих сыновей. И тогда темный лес может забрать их навсегда.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Короткометражка
Время
40 мин / 00:40

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