Пусть ветер унесет мои слова… (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Пусть ветер унесет мои слова…
Драма, Короткометражка40 мин18+
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О фильме
Когда одолевают темные силы, случается самое страшное. Даже мать может проклясть своих сыновей. И тогда темный лес может забрать их навсегда.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Мелодрама, Короткометражка
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
- ААРежиссёр
Айнур
Аскаров
- АЗАктёр
Азат
Зиганшин
- АТАктёр
Айгиз
Такалов
- НТАктёр
Нургиз
Такалов
- ГВАктриса
Галия
Вахитова
- ИИАктёр
Ильмир
Идрисов
- АМАктёр
Андрей
Максимов
- АААктриса
Айсель
Атауллина
- ШШСценарист
Шаура
Шакурова
- ФГПродюсер
Фаниль
Галимов
- ИЛПродюсер
Иван
Лопатин
- АШПродюсер
Алина
Шакирова
- АСМонтажёр
Александр
Снадин
- АРОператор
Анна
Рожецкая
- КАКомпозитор
Камиль
Абдуллин