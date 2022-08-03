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Пушистые против зубастых

Пушистые против зубастых (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Outback
Мультфильм, Семейный82 мин6+

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О фильме

Нелегко живется на свете если ты белый, а все остальные — серые. Так и белый коала Джонни страдает от своей особенности. А если ты особенный — то тебе, ясное дело, прямая дорога в цирк! Но любовь публики недолговечна. Джонни мечтает стать крутым суперегероем и ему представится такой шанс!

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пушистые против зубастых»