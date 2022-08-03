Пушистые против зубастых (фильм, 2012) смотреть онлайн

Нелегко живется на свете если ты белый, а все остальные — серые. Так и белый коала Джонни страдает от своей особенности. А если ты особенный — то тебе, ясное дело, прямая дорога в цирк! Но любовь публики недолговечна. Джонни мечтает стать крутым суперегероем и ему представится такой шанс!

