Пушистые против зубастых (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Outback
Мультфильм, Семейный82 мин6+
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О фильме
Нелегко живется на свете если ты белый, а все остальные — серые. Так и белый коала Джонни страдает от своей особенности. А если ты особенный — то тебе, ясное дело, прямая дорога в цирк! Но любовь публики недолговечна. Джонни мечтает стать крутым суперегероем и ему представится такой шанс!
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЛГРежиссёр
Ли
Гён-хо
- Актёр
Роб
Шнайдер
- БМАктёр
Брэт
МакКензи
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актёр
Алан
Камминг
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- НМАктёр
Норм
МакДональд
- ДПАктриса
Дженни
Пулос
- Актёр
Тим
Карри
- ЭЛАктёр
Эрик
Лопез
- КЭАктёр
Крис
Эджерли
- ТУСценарист
Тимоти
Уэйн Петернел
- ДЧПродюсер
Дэниэл
Чуба
- МАПродюсер
Марк
А.З. Диппе
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский