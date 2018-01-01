Wink
Детям
Пурпурное крыло
Актёры и съёмочная группа фильма «Пурпурное крыло»

Актёры

Забу Брайтман

Zabou Breitman
Актриса
Мариэлла Фроструп

Mariella Frostrup
Актриса
Каролина Херфурт

Karoline Herfurth
Актриса

Продюсеры

Стивен Гарретт

Stephen Garrett
Продюсер

Монтажёры

Николя Шодер

Nicolas Chaudeurge
Монтажёр