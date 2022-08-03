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Пурпурное крыло

Пурпурное крыло (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos
Документальный, Кино для детей74 мин12+

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О фильме

Вдохновляющая история рождения и жизни Малого (розового) фламинго, снятая на озере Натрон на севере Танзании. Где эти редкие птицы ведут и проигрывают борьбу за выживание, чья популяция в мире сокращается с устрашающей быстротой.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Кино для детей, Документальный
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb