Пурпурное крыло (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos
Документальный, Кино для детей74 мин12+
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О фильме
Вдохновляющая история рождения и жизни Малого (розового) фламинго, снятая на озере Натрон на севере Танзании. Где эти редкие птицы ведут и проигрывают борьбу за выживание, чья популяция в мире сокращается с устрашающей быстротой.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКино для детей, Документальный
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb