Пуританин
Актёры и съёмочная группа фильма «Пуританин»

Режиссёры

Джефф Муссо

Джефф Муссо

Jeff Musso
Режиссёр

Актёры

Луи-Жак Буко

Луи-Жак Буко

Louis-Jacques Boucot
АктёрMonsieur Kelly (в титрах: Boucot)
Фреэль

Фреэль

Fréhel
Актриса(в титрах: Frehel)
Алла Донелл

Алла Донелл

Alla Donell
АктрисаThérésa Burke
Александр Риньо

Александр Риньо

Alexandre Rignault
АктёрLe docteur O'Leary
Мади Берри

Мади Берри

Mady Berry
АктрисаMadame Kelly

Сценаристы

Луи Постиф

Луи Постиф

Louis Postif
Сценарист
Жаннин Дельпеш

Жаннин Дельпеш

Jeannine Delpech
Сценарист
Лайам О’Флаэрти

Лайам О’Флаэрти

Liam O'Flaherty
Сценарист
Джефф Муссо

Джефф Муссо

Jeff Musso
Сценарист

Продюсеры

Джефф Муссо

Джефф Муссо

Jeff Musso
Продюсер

Художники

Серж Пименофф

Серж Пименофф

Serge Piménoff
Художник
Анри Менесье

Анри Менесье

Henri Ménessier
Художник

Композиторы

Жак Даллин

Жак Даллин

Jacques Belasco
Композитор
Джефф Муссо

Джефф Муссо

Jeff Musso
Композитор