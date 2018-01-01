Wink
Пункт назначения: Высотка 613
Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Высотка 613»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Высотка 613»

Режиссёры

Джо Цянь

Joe Chien
Режиссёр

Актёры

Айви Инь

Ivy Yin
Актриса
Бай Лин

Bai Ling
Актриса
Эмбер Ань

Amber An
Актриса
Бай Жуньинь

Bai Runyin
Актёр
Кэш Чуан

Cash Chuang
Актёр
Стэнли Фун

Stanley Fung
Актёр
Цай Чжэньнань

Tsai Chennan
Актёр
Цао Юйнин

Tsao Yuning
Актёр
Вики Цэн

Vicky Tseng
Актриса