Фильм Пункт назначения: Высотка 613

«Пункт назначения: Высотка 613» — мистический хоррор из Тайваня. Оригинальный взгляд на жанр «проклятого дома».



Главная героиня, спасаясь от жестокого мужа, переезжает со своей дочкой в недорогую квартиру в многоэтажной высотке, известной как «Дом бабочек». Но уют постепенно развеивается: девочка начинает видеть воображаемых друзей, ночью происходят странные явления, вещи сами перемещаются, а тени на стенах облекаются в зловещую форму. Вскоре жильцы дома начинают понимать, что здание представляет собой смертельную ловушку, приготовленную потусторонними силами, из которой еще никому не удавалось вернуться в мир живых. Теперь выжившие должны разгадать тайну дома и найти путь наружу.



Не упустите возможность познакомиться с духовным наследником Silent Hill от азиатского режиссера. Это напряженный психологический триллер, где страх зиждется на атмосфере и ощущении неизбежной гибели.



