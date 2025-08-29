Пуля (фильм, 1999) смотреть онлайн

Его прошлое навсегда остается за тюремными стенами, а будущее зависит от смертельно опасной миссии. Фильм «Пуля» рассказывает о преступнике, который получает шанс искупить вину, став орудием в руках правосудия.



Опасного заключенного Джита спасает от казни инспектор Джей, предлагая ему сделку — стать тайным орудием против террористов. Обученный и оснащенный специальным устройством для слежки, Джит отправляется в другие страны для устранения преступных лидеров. В ходе очередного задания главный герой встречает Манишу, и любовь этой женщины заставляет его мечтать о спокойной жизни. Миссия Джита усложняется, когда он вынужден выбирать между долгом и личным счастьем, пока полиция следит за каждым его шагом.



Фильм о том, как жестокий преступник находит искупление через любовь и готовность пожертвовать собой, действительно интересно смотреть. «Пуля» также демонстрирует, что и у темного пути может быть светлый финал.

