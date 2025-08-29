Пуля (фильм, 1999) смотреть онлайн

О фильме
Его прошлое навсегда остается за тюремными стенами, а будущее зависит от смертельно опасной миссии. Фильм «Пуля» рассказывает о преступнике, который получает шанс искупить вину, став орудием в руках правосудия.
Опасного заключенного Джита спасает от казни инспектор Джей, предлагая ему сделку — стать тайным орудием против террористов. Обученный и оснащенный специальным устройством для слежки, Джит отправляется в другие страны для устранения преступных лидеров. В ходе очередного задания главный герой встречает Манишу, и любовь этой женщины заставляет его мечтать о спокойной жизни. Миссия Джита усложняется, когда он вынужден выбирать между долгом и личным счастьем, пока полиция следит за каждым его шагом.
Фильм о том, как жестокий преступник находит искупление через любовь и готовность пожертвовать собой, действительно интересно смотреть. «Пуля» также демонстрирует, что и у темного пути может быть светлый финал.
- КГРежиссёр
Кен
Гхош
- МБРежиссёр
Махеш
Бхатт
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- ТАктриса
Тина
- РКАктёр
Разак
Кхан
- ГГАктёр
Гульшан
Гровер
- ДБАктёр
Джаспал
Бхатти
- СБАктриса
Савита
Бхатти
- РБАктёр
Робин
Бхатт
- МКАктриса
Маниша
Коирала
- ААктёр
Ашрани
- СДАктёр
Санджай
Датт
- РБСценарист
Робин
Бхатт
- Сценарист
Люк
Бессон
- ФНПродюсер
Фироз
Надиадвала
- АСХудожница
Анна
Сингх
- БСКомпозитор
Балли
Сагу
- АМКомпозитор
Ану
Малик
- НФКомпозитор
Нусрат
Фатех Али Кхан