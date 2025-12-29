Фильм Пуля навылет

Наемник по прозвищу Бэнг, чье имя наводит ужас на врагов, едва избегает смерти после покушения. Пережив это, он начинает сомневаться в правильности пути, по которому шел столько лет. Охваченный желанием искупить грехи и оставить позади жизнь, полную убийств и предательств, Бэнг решает разорвать связи с бандой и выйти из игры.



Однако прошлое не отпускает так просто: бывшие союзники оборачиваются против него, а криминальный босс, не готовый терять ценного исполнителя, объявляет охоту на предателя. В отчаянной попытке обрести прощение и шанс на новую жизнь, Бэнг сталкивается с врагами и бывшими друзьями, которые теперь видят в нем лишь мишень.

