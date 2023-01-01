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Пули над Бродвеем

Пули над Бродвеем (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Bullets Over Broadway
Комедии95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хватает. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги, но требуя поставить на главную роль свою бездарную подружку. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая актриса, нет актрисы — нет пьесы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пули над Бродвеем»

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