Рок Китс и Арчи Моузес — лучшие друзья. Год назад Моузес, мелкий воришка и мошенник, взял Китса «в дело». С тех пор они не расставались и вместе совершили целый ряд небольших преступлений. Все меняется, когда друзья оказываются вовлеченными в крупномасштабную операцию...



