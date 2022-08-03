Пуленепробиваемый (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Bulletproof
Боевик, Криминал80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рок Китс и Арчи Моузес — лучшие друзья. Год назад Моузес, мелкий воришка и мошенник, взял Китса «в дело». С тех пор они не расставались и вместе совершили целый ряд небольших преступлений. Все меняется, когда друзья оказываются вовлеченными в крупномасштабную операцию...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Джеймс
Каан
- ДСАктёр
Джип
Свенсон
- Актёр
Джеймс
Фарентино
- КУАктриса
Кристен
Уилсон
- Актёр
Ларри
МакКой
- Актёр
Аллен
Коверт
- БНАктёр
Билл
Нанн
- МРАктёр
Марк
Робертс
- ДГСценарист
Джо
Гэйтон
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ББПродюсер
Берни
Бриллштейн
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПЭХудожник
Перри
Энделин Блейк
- МФХудожница
Мари
Франс
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн