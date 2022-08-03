Wink
Фильмы
Пуленепробиваемый

Пуленепробиваемый (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Bulletproof
Боевик, Криминал80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Рок Китс и Арчи Моузес — лучшие друзья. Год назад Моузес, мелкий воришка и мошенник, взял Китса «в дело». С тех пор они не расставались и вместе совершили целый ряд небольших преступлений. Все меняется, когда друзья оказываются вовлеченными в крупномасштабную операцию...

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пуленепробиваемый»