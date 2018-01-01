Wink
Птицы
Актёры и съёмочная группа фильма «Птицы»

Режиссёры

Жак Перрен

Jacques Perrin
Режиссёр
Мишель Деба

Michel Debats
Режиссёр
Жак Клюзо

Jacques Cluzaud
Режиссёр

Актёры

Филипп Лабро

Philippe Labro
Актёр
Жак Перрен

Jacques Perrin
Актёр

Сценаристы

Жан Дорст

Jean Dorst
Сценарист
Жак Перрен

Jacques Perrin
Сценарист
Стефан Дюран

Stéphane Durand
Сценарист

Продюсеры

Кристоф Барратье

Christophe Barratier
Продюсер
Жак Перрен

Jacques Perrin
Продюсер
Рейнхард Брюндиг

Reinhard Brundig
Продюсер
Жан Де Трегомэйн

Jean de Trégomain
Продюсер

Художники

Режис Николино

Régis Nicolino
Художник

Монтажёры

Мари-Жозеф Йойотт

Marie-Josèphe Yoyotte
Монтажёр

Композиторы

Бруно Куле

Bruno Coulais
Композитор