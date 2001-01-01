Птицы (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Le peuple migrateur
Документальный0+
О фильме
Этот сенсационный фильм - зрелище настолько завораживающее, что никакие спецэффекты не смогли бы передать невообразимую реальность происходящего. Работа операторов поистине уникальна - впервые в истории кино птиц снимали непосредственно во время полета.
Чтобы запечатлеть сезонные миграции главных героев, была максимально усовершенствована съемочная техника, ведь снимать пришлось и в арктическом холоде, и в болоте, и в тумане, а главное - были разработаны сверхлегкие летательные аппараты, способные летать со скоростью и на высоте птиц. Над фильмом работало около 500 человек из разных стран мира, съемки заняли целых три года.
- ЖПРежиссёр
Жак
Перрен
- МДРежиссёр
Мишель
Деба
- ЖКРежиссёр
Жак
Клюзо
- ФЛАктёр
Филипп
Лабро
- ЖПАктёр
Жак
Перрен
- ЖДСценарист
Жан
Дорст
- ЖПСценарист
Жак
Перрен
- СДСценарист
Стефан
Дюран
- КБПродюсер
Кристоф
Барратье
- ЖППродюсер
Жак
Перрен
- РБПродюсер
Рейнхард
Брюндиг
- ЖДПродюсер
Жан
Де Трегомэйн
- РНХудожник
Режис
Николино
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- БККомпозитор
Бруно
Куле