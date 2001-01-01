Птицы (фильм, 2001) смотреть онлайн

Этот сенсационный фильм - зрелище настолько завораживающее, что никакие спецэффекты не смогли бы передать невообразимую реальность происходящего. Работа операторов поистине уникальна - впервые в истории кино птиц снимали непосредственно во время полета.

Чтобы запечатлеть сезонные миграции главных героев, была максимально усовершенствована съемочная техника, ведь снимать пришлось и в арктическом холоде, и в болоте, и в тумане, а главное - были разработаны сверхлегкие летательные аппараты, способные летать со скоростью и на высоте птиц. Над фильмом работало около 500 человек из разных стран мира, съемки заняли целых три года.



Птицы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.