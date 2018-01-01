Wink
Психопат
Актёры и съёмочная группа фильма «Психопат»

Режиссёры

Джордж Михалка

George Mihalka
Режиссёр

Актёры

Зак Гэллиган

Zach Galligan
АктёрPatrick Costello
Сьюзэн Хортон

Susan Horton
АктрисаWoman in Club
Кларк Джонсон

Clark Johnson
АктёрSpencer
Катрин Мэри Стюарт

Catherine Mary Stewart
АктрисаLaurel Young
Геза Ковач

Géza Kovács
АктёрFitzgerald

Сценаристы

Уильям Кроуфорд

William Crawford
Сценарист
Марк МакКвейд Кроуфорд

Mark McQuade Crawford
Сценарист
Пол Коваль

Paul Koval
Сценарист
Мигель Техада-Флорес

Miguel Tejada-Flores
Сценарист

Продюсеры

Франко Баттиста

Franco Battista
Продюсер
Джозеф Акерман

Joseph Akerman
Продюсер
Джон Рейни

John Rainey
Продюсер
Том Берри

Tom Berry
Продюсер

Художники

Алин Гилмор

Aline Gilmore
Художница
Кэролайн Ги

Caroline Gee
Художница
Ясна Стефанович

Jasna Stefanovic
Художница
Перри Горрара

Perri Gorrara
Художница

Монтажёры

Пол Зиллер

Paul Ziller
Монтажёр

Композиторы

Милан Кимличка

Milan Kymlicka
Композитор