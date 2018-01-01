Психопат (фильм, 1991) смотреть онлайн

Человека, который видит будущее, называют прорицателем. Человека, который видит в близком будущем убийство, полиция считает убийцей. Студент колледжа Патрик Костелло видит в своем пророческом сне, как его возлюбленная Лорел становится жертвой кровожадного маньяка. И не профессор ли психологии Теодор Стиринг — тот самый убийца?..



