Психопат (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Psychic
Ужасы, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Человека, который видит будущее, называют прорицателем. Человека, который видит в близком будущем убийство, полиция считает убийцей. Студент колледжа Патрик Костелло видит в своем пророческом сне, как его возлюбленная Лорел становится жертвой кровожадного маньяка. И не профессор ли психологии Теодор Стиринг — тот самый убийца?..
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джордж
Михалка
- ЗГАктёр
Зак
Гэллиган
- СХАктриса
Сьюзэн
Хортон
- КДАктёр
Кларк
Джонсон
- КМАктриса
Катрин
Мэри Стюарт
- ГКАктёр
Геза
Ковач
- УКСценарист
Уильям
Кроуфорд
- ММСценарист
Марк
МакКвейд Кроуфорд
- ПКСценарист
Пол
Коваль
- МТСценарист
Мигель
Техада-Флорес
- ФБПродюсер
Франко
Баттиста
- ДАПродюсер
Джозеф
Акерман
- ДРПродюсер
Джон
Рейни
- ТБПродюсер
Том
Берри
- АГХудожница
Алин
Гилмор
- КГХудожница
Кэролайн
Ги
- ЯСХудожница
Ясна
Стефанович
- ПГХудожница
Перри
Горрара
- ПЗМонтажёр
Пол
Зиллер
- МККомпозитор
Милан
Кимличка