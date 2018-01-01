Психопат
Wink
Фильмы
Психопат

Психопат (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Psychic
Ужасы, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Человека, который видит будущее, называют прорицателем. Человека, который видит в близком будущем убийство, полиция считает убийцей. Студент колледжа Патрик Костелло видит в своем пророческом сне, как его возлюбленная Лорел становится жертвой кровожадного маньяка. И не профессор ли психологии Теодор Стиринг — тот самый убийца?..

Психопат смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Психопат»