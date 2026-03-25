Прыгуны (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.82026, Hoppers
Мультфильм, Фантастика96 мин18+
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О фильме
Учёные разработали технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в максимально реалистичных роботизированных животных, что дает людям возможность общаться с животными. Мейбл, любительница животных, получает доступ к технологии. Она переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ПКАктриса
Пайпер
Курда
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Дэйв
Франко
- Актриса
Мэрил
Стрип
- НБАктриса
Николь
Блум
- ЭФАктёр
Эдуардо
Франко
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- Актриса
Кэти
Нэджими
- ВБАктриса
Ванесса
Байер
- АНАктриса
Апарна
Нанчерла
- ЭНАктриса
Эго
Нводим
- МВАктриса
Мелисса
Вильясеньор
- ДМАктёр
Деметри
Мартин
- КХАктриса
Карен
Хюи
- СПАктёр
Стив
Пёрселл
- ЭЭАктёр
Эрик
Эдельштейн
- ДСАктёр
Джо
Спано
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- СДАктриса
Саманта
Джейн Сэмюэлс
- ДСАктёр
Дэмиен
С. Хаас
- АПАктёр
Аджани
Перкинс
- ЭААктриса
Эшли
Адлер
- ЗМАктёр
Зак
Майерс
- ТДАктриса
Терри
Дуглас
- ДГАктёр
Джэйк
Грин
- МЯАктёр
Мэттью
Ян Кинг
- ДПАктёр
Джефф
Пиджон
- ЛААктриса
Лори
Алан
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ЛДАктриса
Лиза
Дель Мундо
- ЭЛАктёр
Эрик
Лопез
- ММАктриса
Мелани
Миничино
- БМАктёр
Брент
Мукаи
- БПАктёр
Боб
Питерсон
- АДАктёр
Алекс
Десерт
- ГГАктриса
Габриэль
Грин
- АНАктриса
Ануш
НеВарт
- ББАктёр
Билл
Барретта
- ДКАктёр
Джош
Кули
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- НППродюсер
Николь
Паради Гриндл
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- КЗПродюсер
Кири
Зупер
- ДШПродюсер
Доми
Ши
- ЭГМонтажёр
Эксел
Геддес
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо