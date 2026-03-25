Прыгуны
Wink
Детям
Прыгуны

Прыгуны (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.82026, Hoppers
Мультфильм, Фантастика96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Учёные разработали технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в максимально реалистичных роботизированных животных, что дает людям возможность общаться с животными. Мейбл, любительница животных, получает доступ к технологии. Она переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прыгуны»