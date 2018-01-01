Wink
Фильмы
Прятки
Актёры и съёмочная группа фильма «Прятки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прятки»

Режиссёры

Дуглас Грин

Douglas Green
Режиссёр

Актёры

Ким Хантер

Kim Hunter
АктрисаMuriel
Тимоти Боттомс

Timothy Bottoms
АктёрJack
Ким Грайст

Kim Greist
АктрисаHolly
Кэти Хэйгэн

Katie Hagan
Актриса
Хейден Тэнк

Hayden Tank
Актёр
Джин Спигл Ховард

Jean Speegle Howard
Актриса
Доун Джоял

Dawn Joyal
Актриса
Чад Стэнли

Chad Stanley
Актёр
Кеннет Хедден

Kenneth Hedden
Актёр
Лара Грин

Lara Green
Актриса
Стефани Джоял

Stephanie Joyal
Актриса
Джоэнн Лара

Joanne Lara
Актриса
Мартин Бартер

Martin Barter
Актёр
Руфус Гиффорд

Rufus Gifford
Актёр
Кеннет Хадден

Kenneth Hadden
Актёр

Сценаристы

Митч Джаннунцио

Mitch Giannunzio
Сценарист

Монтажёры

Роберт Гордон

Robert Gordon
Монтажёр