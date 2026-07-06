Процесс
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Процесс

Фильм Процесс

1962, Le procès
Триллер, Драма16+
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О фильме

Рядовой клерк Йозеф К. обвиняется в некоем преступлении, которое он не совершал, поскольку не совершал вообще ничего противозаконного. Собственно, состав преступления ему не называют и сами обвинители, поскольку так же не знают, в чём он виноват...

Страна
Франция, Италия, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Процесс»