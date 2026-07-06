О фильме
Рядовой клерк Йозеф К. обвиняется в некоем преступлении, которое он не совершал, поскольку не совершал вообще ничего противозаконного. Собственно, состав преступления ему не называют и сами обвинители, поскольку так же не знают, в чём он виноват...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ОУРежиссёр
Орсон
Уэллс
- ЭПАктёр
Энтони
Перкинс
- ЖМАктриса
Жанна
Моро
- РШАктриса
Роми
Шнайдер
- ЭМАктриса
Эльза
Мартинелли
- СФАктриса
Сюзанн
Флон
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- АФАктёр
Арнольдо
Фоа
- ДХАктёр
Джесс
Хан
- БКАктёр
Билли
Кирнс
- РДАктёр
Рауль
Дэлфоз
- ЖРАктёр
Жан-Клод
Ремолё
- МБАктёр
Макс
Бухсбаум
- КШАктёр
Карл
Штюдер
- МХАктёр
Макс
Хауфлер
- ФЛАктёр
Фернан
Леду
- АТАктёр
Аким
Тамирофф
- ТХАктёр
Томас
Хольцман
- ВРАктёр
Вольфганг
Райхман
- УЧАктёр
Уильям
Чаппель
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ПМАктриса
Патриция
Мэннинг
- ПМАктриса
Паола
Мори
- ПСАктёр
Питер
Саллис
- ОУСценарист
Орсон
Уэллс
- ФКСценарист
Франц
Кафка
- ЭБПродюсер
Энрико
Бомба
- АЗПродюсер
Александр
Залкинд
- ЖМХудожник
Жан
Мандаро
- ОУМонтажёр
Орсон
Уэллс