Фильм Протокол Тукдама

Рассказ о совместной работе российских учёных и буддийских монахов, исследующих феномен тукдама — особого медитативного состояния, которое, по тибетской традиции, может сохраняться и после прекращения обычной жизнедеятельности тела. Съёмочная группа наблюдает за исследованиями в монастырях Индии и Непала, фиксируя как научные методы, так и глубокую духовную сторону практики, пытается осознать, возможен ли истинный диалог науки и древней мудрости, и пытается приблизиться к пониманию того, что мы называем природой сознания.



Протокол Тукдама