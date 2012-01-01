Простые истины (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Straight A's
Драмы, Мелодрамы84 мин18+
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Сюжет
Молодой человек на протяжении десяти лет регулярно проходил курс лечения в реабилитационном центре. По настоянию духа его покойной матери он возвращается к родным, от которых отдалился много лет назад. В результате он встречается со своим братом и его женой, которая до сих пор в него влюблена.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Кокс
- Актёр
Райан
Филипп
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- Актёр
Люк
Уилсон
- РСАктёр
Райли
Стюарт
- УПАктриса
Урсула
Паркер
- АГАктриса
Ампаро
Гарсия-Кроу
- ОСАктёр
Огустен
Солис
- ТХАктриса
Тесс
Харпер
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- ККАктриса
Криста
Кэмпбелл
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЭНХудожница
Эйприл
Напье
- ШКОператор
Шоун
Ким
- ДПКомпозитор
Джо
Парди