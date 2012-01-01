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Простые истины

Простые истины (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Straight A's
Драмы, Мелодрамы84 мин18+

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Сюжет

Молодой человек на протяжении десяти лет регулярно проходил курс лечения в реабилитационном центре. По настоянию духа его покойной матери он возвращается к родным, от которых отдалился много лет назад. В результате он встречается со своим братом и его женой, которая до сих пор в него влюблена.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb