Wink
Фильмы
Прости за любовь

Прости за любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Perdona si te llamo amor
Мелодрама115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Спокойный представительный Алекс знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но главная заминка в 20-летней разнице в возрасте — ему 37, а ей 17.

Страна
Испания
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прости за любовь»