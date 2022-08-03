Спокойный представительный Алекс знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но главная заминка в 20-летней разнице в возрасте — ему 37, а ей 17.

