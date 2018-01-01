Wink
Простая история
Актёры и съёмочная группа фильма «Простая история»

Актёры и съёмочная группа фильма «Простая история»

Режиссёры

Дэвид Линч

David Lynch
Режиссёр

Актёры

Ричард Фарнсуорт

Richard Farnsworth
АктёрAlvin
Сисси Спейсек

Sissy Spacek
АктрисаRose
Уайли Харкер

Wiley Harker
АктёрVerlyn Heller
Кевин П. Фарли

Kevin P. Farley
АктёрHarald (в титрах: Kevin Farley)
Джон Фарли

John Farley
АктёрThorvald
Джеймс Кэда

James Cada
АктёрDanny Riordan
Салли Вингерт

Sally Wingert
АктрисаDarla Riordan
Джейн Гэлловэй Хейтц

Jane Galloway Heitz
АктрисаDorothy
Гарри Дин Стэнтон

Harry Dean Stanton
АктёрLyle
Джозеф А. Карпентер

Joseph A. Carpenter
АктёрBud

Сценаристы

Джон Роуч

John Roach
Сценарист
Мэри Суини

Mary Sweeney
Сценарист

Продюсеры

Нил Эдельштейн

Neal Edelstein
Продюсер
Мэри Суини

Mary Sweeney
Продюсер
Пьер Эдельман

Pierre Edelman
Продюсер

Монтажёры

Мэри Суини

Mary Sweeney
Монтажёр

Операторы

Фредди Фрэнсис

Freddie Francis
Оператор

Композиторы

Анджело Бадаламенти

Angelo Badalamenti
Композитор