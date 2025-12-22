Фильм Простая история
1999, The Straight Story
Драма, Приключения12+
О фильме
73-летний Элвин Стрэйт, испытывающий проблемы со здоровьем, живёт с дочерью Роуз в тихом провинциальном городке Лоренс, штат Айова. Однажды он узнаёт, что у его брата Лайла, живущего в штате Висконсин, с которым после ссоры он не общался 10 лет, случился инфаркт. Элвин решает навестить брата, но поскольку водительских прав у него нет, а ехать на автобусе упрямый старик не желает, он покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь протяжённостью почти 500 километров.
СтранаСША, Франция, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Ричард
Фарнсуорт
- Актриса
Сисси
Спейсек
- УХАктёр
Уайли
Харкер
- КПАктёр
Кевин
П. Фарли
- ДФАктёр
Джон
Фарли
- ДКАктёр
Джеймс
Кэда
- СВАктриса
Салли
Вингерт
- ДГАктриса
Джейн
Гэлловэй Хейтц
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ДААктёр
Джозеф
А. Карпентер
- ДРСценарист
Джон
Роуч
- МССценарист
Мэри
Суини
- НЭПродюсер
Нил
Эдельштейн
- МСПродюсер
Мэри
Суини
- ПЭПродюсер
Пьер
Эдельман
- МСМонтажёр
Мэри
Суини
- ФФОператор
Фредди
Фрэнсис
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти