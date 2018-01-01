Wink
Фильмы
Прошлые жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлые жизни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлые жизни»

Режиссёры

Селин Сон

Селин Сон

Celine Song
Режиссёр

Актёры

Грета Ли

Грета Ли

Greta Lee
Актриса
Тео Ю

Тео Ю

Teo Yoo
Актёр
Джон Магаро

Джон Магаро

John Magaro
Актёр
Чхве Вон-ён

Чхве Вон-ён

Choi Won-yeong
Актёр
Чан Ги-ха

Чан Ги-ха

Jang Gi-ha
Актёр
Джек Альбертс

Джек Альбертс

Jack Alberts
Актёр
Хван Сын-он

Хван Сын-он

Hwang Seung-eon
Актриса
Джоджо Т. Гиббс

Джоджо Т. Гиббс

Jojo T. Gibbs
Актриса
Эмили Касс МакДоннел

Эмили Касс МакДоннел

Emily Cass McDonnell
Актриса
Федерико Родригез

Федерико Родригез

Federico Rodriguez
Актёр
Кристен Се

Кристен Се

Kristen Sieh
Актриса
Нэйтан Кларксон

Нэйтан Кларксон

Nathan Clarkson
Актёр
Боб Лещак

Боб Лещак

Bob Leszczak
Актёр

Сценаристы

Селин Сон

Селин Сон

Celine Song
Сценарист

Продюсеры

Кристин Д’Соуза Гелб

Кристин Д’Соуза Гелб

Christine D'Souza Gelb
Продюсер
Дэвид Инохоса

Дэвид Инохоса

David Hinojosa
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Слынько

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Валерий Чеботаев

Валерий Чеботаев

Актёр дубляжа
Юрий Романов

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа

Художники

Грэйс Юн

Грэйс Юн

Grace Yun
Художница
Алан Ламперт

Алан Ламперт

Alan Lampert
Художник
Катина Данабассис

Катина Данабассис

Katina Danabassis
Художница

Композиторы

Кристофер Беар

Кристофер Беар

Christopher Bear
Композитор