Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте много лет спустя. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

