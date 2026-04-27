Прошлые жизни
Wink
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Прошлые жизни

Фильм Прошлые жизни

2023, Past Lives
Мелодрама18+
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О фильме

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте много лет спустя. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

Страна
США, Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлые жизни»