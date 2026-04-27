О фильме
Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте много лет спустя. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ССРежиссёр
Селин
Сон
- ГЛАктриса
Грета
Ли
- Актёр
Тео
Ю
- Актёр
Джон
Магаро
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- ЧГАктёр
Чан
Ги-ха
- ДААктёр
Джек
Альбертс
- ХСАктриса
Хван
Сын-он
- ДТАктриса
Джоджо
Т. Гиббс
- ЭКАктриса
Эмили
Касс МакДоннел
- ФРАктёр
Федерико
Родригез
- КСАктриса
Кристен
Се
- НКАктёр
Нэйтан
Кларксон
- БЛАктёр
Боб
Лещак
- СССценарист
Селин
Сон
- КДПродюсер
Кристин
Д’Соуза Гелб
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ГЮХудожница
Грэйс
Юн
- АЛХудожник
Алан
Ламперт
- КДХудожница
Катина
Данабассис
- КБКомпозитор
Кристофер
Беар