Прощай, Генералиссимус (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, ¡Buen viaje, excelencia!
Комедии91 мин12+
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Сюжет
Бывший авторитарный правитель отошел от дел и проводит все время в своей резиденции Эль-Пардо в окружении семьи, ближайших сторонников и верных солдат. Свита, руководствуясь собственными интересами, стремится продлить жизнь увядающего генералиссимуса. Для этого они выписывают из Германии доктора Мюллера, женщину-врача, занимающуюся альтернативной медициной. Лишенная подобострастия, доктор относится к диктатору как к обычному пациенту, чем завоевывает доверие Франко и становится его правой рукой.
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Рейтинг
5.4 IMDb
- АБРежиссёр
Альберт
Боаделья
- РФАктёр
Рамон
Фонтсере
- ПСАктриса
Пилар
Саенс
- ММАктриса
Минни
Маркс
- КБАктёр
Ксавьер
Боада
- ХААктёр
Хесус
Ахелет
- ЛЭАктёр
Луис
Элиас
- ПВАктёр
Пеп
Вила
- ХРАктёр
Хорди
Рико
- МПАктриса
Монце
Пуг
- АБСценарист
Альберт
Боаделья
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- ФМХудожник
Феликс
Мурсия
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- ХЛОператор
Хосе
Луис Лопес-Линарес