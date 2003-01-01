Прощай, Генералиссимус
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Прощай, Генералиссимус

Прощай, Генералиссимус (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, ¡Buen viaje, excelencia!
Комедии91 мин12+

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Сюжет

Бывший авторитарный правитель отошел от дел и проводит все время в своей резиденции Эль-Пардо в окружении семьи, ближайших сторонников и верных солдат. Свита, руководствуясь собственными интересами, стремится продлить жизнь увядающего генералиссимуса. Для этого они выписывают из Германии доктора Мюллера, женщину-врача, занимающуюся альтернативной медициной. Лишенная подобострастия, доктор относится к диктатору как к обычному пациенту, чем завоевывает доверие Франко и становится его правой рукой.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 IMDb