Прощай, Генералиссимус (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший авторитарный правитель отошел от дел и проводит все время в своей резиденции Эль-Пардо в окружении семьи, ближайших сторонников и верных солдат. Свита, руководствуясь собственными интересами, стремится продлить жизнь увядающего генералиссимуса. Для этого они выписывают из Германии доктора Мюллера, женщину-врача, занимающуюся альтернативной медициной. Лишенная подобострастия, доктор относится к диктатору как к обычному пациенту, чем завоевывает доверие Франко и становится его правой рукой.



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