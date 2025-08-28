Пророк (фильм, 1998) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантастический боевик «Пророк» — фильм с Доном «Драконом» Уилсоном о правительственных экспериментах и скрытых возможностях человеческого разума. Кино сочетает элементы мистики и шпионского триллера.
Агент ЦРУ Джеррид Мэддокс обладает уникальным даром дистанционного видения. Вместе с напарником он расследует серию загадочных смертей бывших участников секретной программы «Солнечный поток». Каждая новая деталь приближает главного героя и к разгадке собственного прошлого. Однажды Мэддокс обнаружит, что все жертвы в детстве были подопытными в экспериментах правительства…
Фильм «Пророк» раскрывает тему манипуляции сознанием и этических границ государственных экспериментов. Боевик показывает, как сверхспособности становятся и даром, и проклятием для их обладателей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
- ФОРежиссёр
Фред
Олен Рэй
- БСАктриса
Барбара
Стил
- СШАктёр
Сид
Шэм
- ЧВАктёр
Чик
Веннера
- АКАктриса
Александр
Кит
- АРАктёр
Артур
Робертс
- ДУАктёр
Дон
Уилсон
- РКАктёр
Роберт
Куорри
- ДБАктриса
Дженна
Боднар
- РДАктёр
Рик
Дин
- ПМАктёр
Пол
Майкл Робинсон
- РМСценарист
Рон
МакКенан
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Роджер
Корман
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- СМПродюсер
Сьюзи
Милинг
- БХХудожник
Брайс
Хольтшузен
- ИПХудожник
Ира
Проктор
- ВПМонтажёр
В.
Питер Миллер
- ТВКомпозитор
Тим
Винн