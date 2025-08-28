Пророк (фильм, 1998) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Пророк» — фильм с Доном «Драконом» Уилсоном о правительственных экспериментах и скрытых возможностях человеческого разума. Кино сочетает элементы мистики и шпионского триллера.



Агент ЦРУ Джеррид Мэддокс обладает уникальным даром дистанционного видения. Вместе с напарником он расследует серию загадочных смертей бывших участников секретной программы «Солнечный поток». Каждая новая деталь приближает главного героя и к разгадке собственного прошлого. Однажды Мэддокс обнаружит, что все жертвы в детстве были подопытными в экспериментах правительства…



Фильм «Пророк» раскрывает тему манипуляции сознанием и этических границ государственных экспериментов. Боевик показывает, как сверхспособности становятся и даром, и проклятием для их обладателей.

