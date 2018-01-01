Проклятие (фильм, 1987) смотреть онлайн

Научно-фантастический фильм «Проклятие» — хоррор от режиссера Дэвида Кита о таинственном метеорите, который приносит с собой смертельную угрозу. Картина основана на рассказе Говарда Лавкрафта «Цвет из иных миров».



Фермер Нейтан Крейн живет с семьей в сельской глуши где-то в штате Теннесси. Жизнь и без того была не сахар, а после того, как на участок рухнул метеорит, все окончательно полетело под откос: вода в колодце стала ядовитой, растения начали гнить прямо на корню, а мутировавшие животные принялись нападать на людей. Жизнь Крейнов превратилась в настоящий кошмар, и как выбираться из этого ада — не ясно.



«Проклятие» — фильм 1987 года о внешней угрозе, которая разрушает привычный мир. Это кино наверняка придется по вкусу любителям классических хорроров с элементами научной фантастики.



Проклятие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.