Проклятие (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Научно-фантастический фильм «Проклятие» — хоррор от режиссера Дэвида Кита о таинственном метеорите, который приносит с собой смертельную угрозу. Картина основана на рассказе Говарда Лавкрафта «Цвет из иных миров».
Фермер Нейтан Крейн живет с семьей в сельской глуши где-то в штате Теннесси. Жизнь и без того была не сахар, а после того, как на участок рухнул метеорит, все окончательно полетело под откос: вода в колодце стала ядовитой, растения начали гнить прямо на корню, а мутировавшие животные принялись нападать на людей. Жизнь Крейнов превратилась в настоящий кошмар, и как выбираться из этого ада — не ясно.
«Проклятие» — фильм 1987 года о внешней угрозе, которая разрушает привычный мир. Это кино наверняка придется по вкусу любителям классических хорроров с элементами научной фантастики.
СтранаИталия, США
ЖанрФантастика, Ужасы
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кит
- ХНАктриса
Хоуп
Норт
- ДШАктёр
Джон
Шнайдер
- ЭУАктриса
Эми
Уитон
- КЭАктёр
Клод
Экинс
- КХАктёр
Купер
Хукаби
- СКАктёр
Стив
Карлайл
- СДАктёр
Стив
Дэвис
- УУАктёр
Уил
Уитон
- МДАктёр
Мальколм
Дэнар
- КДАктриса
Кэтлин
Джордон Грегори
- ДЧСценарист
Дэвид
Чэскин
- ГФСценарист
Говард
Филлипс Лавкрафт
- АППродюсер
Анселмо
Парринельо
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЛФПродюсер
Лучио
Фульчи
- ОГПродюсер
Овидио
Г. Ассонитис
- ФВХудожник
Франческо
Ванорио
- ФСХудожница
Фэй
Слоун
- КММонтажёр
Клаудио
М. Катри
- ФМКомпозитор
Франко
Микалицци