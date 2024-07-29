Проклятие Спящей красавицы
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Проклятие Спящей красавицы

Проклятие Спящей красавицы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Curse of Sleeping Beauty
Ужасы82 мин18+

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О фильме

Томас Кайзер наследует поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не подозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие, что лежит на доме со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на себя роль хранителя — того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и священник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас видел во сне.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb