Проклятие Спящей красавицы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Curse of Sleeping Beauty
Ужасы82 мин18+
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О фильме
Томас Кайзер наследует поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не подозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие, что лежит на доме со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на себя роль хранителя — того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и священник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас видел во сне.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb