Томас Кайзер наследует поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не подозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие, что лежит на доме со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на себя роль хранителя — того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и священник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас видел во сне.

