WinkФильмыПроклятие монахини 2Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини 2»
Режиссёры
Актёры
Актриса
Таисса ФармигаTaissa Farmiga
Актёр
Йонас БлокеJonas Bloquet
Актриса
Сторм РидStorm Reid
Актриса
Анна ПопплуэллAnna Popplewell
Актриса
Сюзэнн БертишSuzanne Bertish
Актриса
Леонтин Д’ОнсьёLéontine d'Oncieu
Актёр
Анук Дарвин ХоумвудAnouk Darwin Homewood
Актёр
Питер ХадсонPeter Hudson
Актриса
Тамар БаручTamar Baruch
Актриса
Наталия СафранNatalia Safran
Актёр
Максим Элиас-МенеMaxime Elias-Menet
Актёр
Паскаль ОберPascal Aubert
Актриса
Александра ЖантильAlexandra Gentil
Актриса
Фульвия Патриция ОливериFulvia Patrizia Olivieri
Актёр
Гаэль РаэсGaël Raës
Актёр
Дэвид ХоровичDavid Horovitch
Актёр
Пол СпераPaul Spera
Актриса
Кейт КоулбрукKate Colebrook
Актёр
Грегори Ди МельоGrégory Di Meglio
Актёр
Дельчо КопрившкиDelcho Koprivshki
Актёр
Эндрю МоргадоAndrew Morgado
Актёр
Патрик УилсонPatrick Wilson
Актриса