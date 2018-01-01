Wink
Фильмы
Проклятие монахини 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини 2»

Режиссёры

Майкл Чавес

Michael Chaves
Режиссёр

Актёры

Таисса Фармига

Taissa Farmiga
Актриса
Йонас Блоке

Jonas Bloquet
Актёр
Сторм Рид

Storm Reid
Актриса
Анна Попплуэлл

Anna Popplewell
Актриса
Сюзэнн Бертиш

Suzanne Bertish
Актриса
Леонтин Д’Онсьё

Léontine d'Oncieu
Актриса
Анук Дарвин Хоумвуд

Anouk Darwin Homewood
Актёр
Питер Хадсон

Peter Hudson
Актёр
Тамар Баруч

Tamar Baruch
Актриса
Наталия Сафран

Natalia Safran
Актриса
Максим Элиас-Мене

Maxime Elias-Menet
Актёр
Паскаль Обер

Pascal Aubert
Актёр
Александра Жантиль

Alexandra Gentil
Актриса
Фульвия Патриция Оливери

Fulvia Patrizia Olivieri
Актриса
Гаэль Раэс

Gaël Raës
Актёр
Дэвид Хорович

David Horovitch
Актёр
Пол Спера

Paul Spera
Актёр
Кейт Коулбрук

Kate Colebrook
Актриса
Грегори Ди Мельо

Grégory Di Meglio
Актёр
Дельчо Копрившки

Delcho Koprivshki
Актёр
Эндрю Моргадо

Andrew Morgado
Актёр
Патрик Уилсон

Patrick Wilson
Актёр
Вера Фармига

Vera Farmiga
Актриса

Сценаристы

Йен Голдберг

Ian Goldberg
Сценарист
Акела Купер

Akela Cooper
Сценарист
Джеймс Ван

James Wan
Сценарист

Продюсеры

Джон Бернард

John Bernard
Продюсер
Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер
Гари Доберман

Gary Dauberman
Продюсер

Монтажёры

Грегори Плоткин

Gregory Plotkin
Монтажёр

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор