Проклятие монахини 2 (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, The Nun II
Ужасы109 мин18+

О фильме

1956 год. Прокатившаяся поевропейским храмам имонастырям волна загадочных смертей наводит Ватикан намысль, чтопринявший обличие монахини коварный демон неотправился вад итеперь преследует какую-то цель. Сестре Ирэн даётся задание выяснить, куда направляется злобная сущность ичто онаищет. Девушка отправляется изИталии воФранцию, аза нейувязывается Дебра—молодая послушница, которая жаждет стать свидетелем чуда.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини 2»